الاقتصاد

صكوك المملكة.. "الوطني لإدارة الدين" يقفل طرح مايو بـ3.232 مليار ريال

0 نشر
واس - الرياض 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن صكوك المملكة.. "الوطني لإدارة الدين" يقفل طرح مايو بـ3.232 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر مايو 2024 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 3.232 مليارات ريال سعودي.
وبحسب البيان الصادر عن المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 71 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي.

صكوك المملكة

وبلغت الشريحة الثانية 3.161 مليارات ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2036 ميلادي.
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا