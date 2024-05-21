شكرا لقرائتكم خبر عن صكوك المملكة.. "الوطني لإدارة الدين" يقفل طرح مايو بـ3.232 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر مايو 2024 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 3.232 مليارات ريال سعودي.
وبحسب البيان الصادر عن المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 71 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي.
وبحسب البيان الصادر عن المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 71 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي.