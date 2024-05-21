شكرا لقرائتكم خبر عن صكوك المملكة.. "الوطني لإدارة الدين" يقفل طرح مايو بـ3.232 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.