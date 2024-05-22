أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 21-5-2024

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 21-5-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 5.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.841 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 7 أسهم



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: التعمير والاستشارات الهندسية، والقناة للتوكيلات الملاحية، وحديد عز، وسيتي للتحاليل الطبية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، والتعمير والاستشارات الهندسية.

البورصة تربح مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 5.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.841 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 709.3 مليون ورقة مالية بقيمة 5.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 109.6 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 67.56% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.27%، والعرب على 23.17%، واستحوذت المؤسسات على 43.47% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.52%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 113.6 مليون جنيه، 912.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 248.1 مليون جنيه، 335.6 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، 439.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 27224 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 33360 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 11719 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 5912 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 8550 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 6896 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1622 نقطة.

وصعدت أسهم 56 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 90 شركة، ولم تتغير مستويات 58 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركة رواد السياحة-الرواد 5 آلاف سهم، وباعت إدارة شركتي البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 3 آلاف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المالية والصناعية المصرية، وبالم هيلز للتعمير، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والمطورون العرب القابضة، عدد 8101 سهم، مليون سهم، 6400 سهم، مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة جهينة للصناعات الغذائية 255.9 ألف سهم، واشترت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) 2500 سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024، وحققت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، عن ارتفاع حجم المشروعات تحت التنفيذ 7.3 مليار دولار في 31 مارس عام 2024، وبلغ حجم الإيرادات المجمعة 766.3 مليون دولار بنسبة انخفاض 4.8%، وبلغ صافي الربح 46.1 مليون دولار بنسبة نمو 27.7%.

وحققت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إيرادات بقيمة 3.9 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024 بنسبة نمو سنوي 41.3%، وبلغ صافي الربح 502.8 مليون جنيه بمعدل نمو سنوي 25.7%.

وحققت شركة النصر للأعمال المدنية، إيرادات بقيمة 87.7 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024، وبلغ صافي الربح 910.4 ألف جنيه.



وحققت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 580.2 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 مارس عام 2024 مقابل 482.6 مليون خلال الفترة المماثلة من عام 2023، بنسبة نمو 120%، وبلغ صافي الربح 82.5 مليون جنيه مقارنة 72.3 مليون جنيه بنسبة نمو 114%.

وحققت شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، إيرادات بلغت 26.2 مليون جنيه خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 16.2 مليون خلال الفترة المماثلة من عام 2023، بنسبة نمو 61.83%، وبلغ صافي الربح 1.7 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 1.9 مليون جنيه بنسبة نمو 189.3%.

طلعت مصطفى

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن تحقيق المجموعة مبيعات عقارية تعاقدية وحجوزات من خلال قطاع المبيعات بالمجموعة تجاوزت مبلغ 100 مليار جنيه، لعدد 9303 وحدة، بالمقارنة بمبلغ 39 مليار جنيه مبيعات تحققت في نفس الفترة من العام السابق، محققة زيادة غير مسبوقة بمضاعف 2.6 مرة تقريبًا عن الفترة المقارنة من العام السابق.