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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت نسبة 91 % في تقييم الأداء الخاص بالغرف التجارية لـ2023م، وذلك عن تقييم الأداء لأعمالها وأنشطتها وما تم تحقيقه من مستهدفات لـ2023.

وحصلت غرفة ينبع على 84% في معيار الخدمات التنظيمية الذي يتضمن (12) مؤشر أداء، و100% في معيار حوكمة بيئة العمل الذي يتضمن (6) مؤشرات، و100% في معيار الأداء والتوجه الاستراتيجي الذي يتضمن (5) مؤشرات، و85.2% في معيار الاستدامة المالية الذي يتضمن (6) مؤشرات، و100% في معيار التوعية والإرشاد الذي يتضمن هو الآخر (6) مؤشرات، بنسبة تقييم أداء عن كل المعايير الـ5 بلغت 91%. ويحدد المعيار المؤشرات التي يجب على الغرفة الالتزام بها، لتقديم خدمات ذات فعالية عالية.

وتعمل غرفة ينبع على خدمة قطاع الأعمال والمجتمع، وتبني مفهوم التسويق الاجتماعي الشامل، وتنمية الأعمال خلال المبادرات والأنشطة والفعاليات وبناء الشراكات، ومذكرات التفاهم والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة الممكنة، في سبيل تحقيق الأهداف والتطلعات، وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.