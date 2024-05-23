شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة الجملة والتجزئة يتصدر الأنشطة الأكبر استقبالا للمشتغلين أوائل 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات بحث القوى العاملة قائمة أهم الأنشطة الاقتصادية التي تحول اليها أكبر عدد من المشتغلين، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، وجاء نشاط تجارة الجملة والتجزئة والإصلاح للمركبات ذات المحركات والدرجات النارية في صدارة قائمة تلك الأنشطة بواقع 164 ألف مشتغل عن الربع السابق.

وتشمل القائمة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نشاط الصناعات التحولية والذى استقبل نحو 155 ألف مشتغل عن الربع السابق، يليها نشاط الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم بواقع 71 ألف مشتغل عن الربع السابق، وأخيرا نشاط التعليم بعدد 70 ألف مشتغل عن الربع السابق.

وأكدت نتائج بحث القوى العاملة الصادر عن جهاز الإحصاء، أن عدد المشتغلين بالربع الأول "يناير- مارس" لعام 2024، ارتفع إلى 29.293 مليون فرد، بينما كان 28.942 مليون فرد في الربع السابق بنسبة زيادة بلغت 1.2%، موزعة بين عدد المشتغلين في الحضر بعدد 12.464 مليون مشتغل، بينما بلغ عدد المشتغلين في الريف 16.829 مليون مشتغل.

وطبقا للحالة العملية بلغ عدد المشتغلين بأجر نقدي 21.538 مليون مشتغل موزع بين "18.169 مليون ذكور، 3.369 مليون إناث" بنسبة 73.5٪ من إجمالي المشتغلين، بينما كانت 71.9٪ في الربع السابق، مقابل 74٪ في الربع المماثل من العام السابق .

أما المشتغلين أصحاب الأعمال التي يديرونها ويستخدمون آخرين فقد سجل 1.062 مليون مشتغل موزعة بين "999 ألف مشتغل ذكور، 63 ألف مشتغلة إناث" بنسبة 3.6٪ من إجمالي المشتغلين، بينما كان 2.9٪ في كلا من الربع السابق والربع المماثل من العام السابق، وبلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد فقد بلغ 5.554 مليون مشتغل "4.852 مليون مشتغل ذكور، 702 ألف مشتغلة إناث" بنسبة 19% من إجمالي المشتغلين، بينما كان 20.2% في الربع السابق، مقابل 18.5% في الربع المماثل من العام السابق.