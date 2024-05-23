شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تفوز بعضوية مجلس منتدى النقل الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فازت المملكة العربية السعودية بعضوية مجلس منتدى النقل الدولي (ITF)، وذلك على هامش أعمال منتدى النقل الدولي الذي أُقيم في مدينة لايبزيج الألمانية.

وأوضح وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن هذه العضوية ترمز إلى التزام المملكة بمعالجة تحديات النقل من خلال إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة، وشهادة على دورها الراسخ بتطوير قطاع نقل والخدمات اللوجستية وموجه نحو المستقبل على أعلى المستويات العالمية.

وأضاف أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى الاستفادة من موقع المملكة الإستراتيجي بأن تكون مركزًا لوجستيًا عالميًا. قفزة في مؤشر الأداء للخدمات اللوجستية وأكد الجاسر أن السعودية قفزت 17 مركزًا في مؤشر الأداء للخدمات اللوجستية لتصل إلى المرتبة 38 عالميًا، كما حققت المرتبة 13 عالميًا في مؤشر الربط الجوي الدولي التابع لـ IATA، والمرتبة 16 عالميًا في مؤشر الاتصال بشبكة الملاحة البحرية.

وأشار إلى أنه تم إطلاق ناقل جوي جديد تحت مسمى "طيران الرياض" بهدف ربط المملكة بأكثر من 250 وجهة دولية. البنية التحتية للنقل وبيّن الجاسر أن المملكة ملتزمة بتعزيز صمود البنية التحتية للنقل، وتعزيز التنقل المستدام، وضمان الوصول العادل إلى خدمات النقل للجميع، متطلعًا إلى مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية بشكلٍ فعال في تشكيل مستقبل نقل مستدام وشامل.

ويأتي فوز المملكة بعضوية منتدى النقل الدولي (ITF)، تأكيدًا على مكانة المملكة في قطاع النقل عالميًا، حيث سيمكنها ذلك من المساهمة في سن التشريعات والتنظيمات التي تسهم في تحسين وتطوير النقل على المستوى الدولي.

يذكر أن مجلس منتدى النقل الدولي (ITF) تأسس في عام 2006 بالعاصمة الفرنسية باريس بعضوية 66 دولة، حيث يعد المنظمة الوحيدة التي تضم جميع وسائل النقل على نطاق عالمي، ويهدف إلى وضع معايير وقوانين سياسات النقل دوليًا، بالإضافة لتعزيز دور النقل في النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.

