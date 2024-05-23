شكرا لقرائتكم خبر عن «بنيان ريت» ينهي إجراءات نقل ملكية مجمع تجاري بـ200 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها مدير صندوق بنيان ريت، أن الصندوق قد وقع اتفاقية بيع وشراء لعقار وانتهى من إجراء نقل الملكية لمجمع تجاري واقع على شارع الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز في حي حطين، "1991 سنتر".

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة الاتفاقية تقدر بنحو 200 مليون ريال، فيما يتوقع مدير الصندوق أن يكون لهذه الصفقة تأثير إيجابي على الصندوق.

الجدير بالذكر أن المساحة التأجيرية الإجمالية للعقار تبلغ 8040 مترًا مربعًا ويتكون من 7 صالات عرض و31 مكتبًا كما سيتم الإعلان في حال تم توقيع عقد/عقود إيجار للمبنى..