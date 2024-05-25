إنشاء مركز للتميز في الحوسبة السحابية بالمملكة

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وتهدف هذه الشراكة إلى توحيد الجهود والخبرات، ودعم الابتكار في مجال التكنولوجيا والحوسبة السحابية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي بالمملكة والمنطقة، باستخدام تقنيات «علي بابا كلاود».
وسيعمل هذا التعاون على وضع معايير جديدة للابتكار في مجال الحوسبة السحابية، وتعزيز التقدم التقني وتحفيز النمو الاقتصادي، خلال توفير بنية تحتية متطورة، والاستفادة من الحلول السحابية المتقدمة، والمنصات الرقمية المبتكرة بما يلبي توقعات العملاء، وهو ما سيدعم بدوره استراتيجيات التميز الرقمي والابتكار بالمملكة، خلال تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتزويد القطاعات الحيوية بأحدث الحلول التقنية.
وتتمتع شركة SCCC، التابعة لمجموعة stc، بمكانة ريادية كمزود لحلول الحوسبة السحابية المتقدمة، وتحليل البيانات الضخمة، وتدمج بين الخبرة العالمية والفهم العميق للسوق المحلية، مدعومة بشراكتها مع علي بابا كلاود.
وتلتزم SCCC بتقديم حلول متكاملة، تسهم في تحقيق أعلى معايير الجودة والأمان، مع التركيز بشكل خاص على السيادة الوطنية على البيانات والمتطلبات التنظيمية المتعلقة بها.
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