شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين في ختام تعاملات يوم الاثنين.

وأنهى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 التداول على ارتفاع بواقع 15.02 نقطة، أي 0.28%، ليصل إلى 5375.81 نقطة.

كما زاد المؤشر ناسداك المجمع 151.32 نقطة، أي 0.88%، مسجلًا 17343.84 نقطة عند الإغلاق.

في المقابل، انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 117.47 نقطة، أي 0.30%، لينهي التداول عند 38750.57 نقطة.