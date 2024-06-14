شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب ويسجل أول مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم وتتجه لتسجيل أول مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع، بعدما أظهرت بيانات اقتصادية أمريكية تراجع ضغوط الأسعار مما يعزز التفاؤل حيال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة قريبًا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 % ليصل إلى 2311.39 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وسجل المعدن النفيس ارتفاعاً بنسبة 0.5 % منذ بداية الأسبوع، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % ليصل إلى 2326.40 دولاراً للأوقية.

وشهدت أسعار الفضة ارتفاعاً في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 % ليصل إلى 29.02 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 1.2 % ليبلغ 957.75 دولاراً، فيما زاد البلاديوم بنسبة 0.6 % ليبلغ 888.52 دولاراً.