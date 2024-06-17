شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم اليابانية تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت الأسهم اليابانية اليوم مع توجه نحو العزوف عن المخاطرة وسط مخاوف من النمو الاقتصادي في اليابان وفي الخارج.

وانخفض مؤشر نيكي بنسبة 1.8%، ليصل عند مستوى 38102.44 نقطة، فيما هبط المؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بنسبة 1.7%، ليصل عند مستوى 2,700.01 نقطة. تراجع مؤشرات الأسهم كانت مؤشرات الأسهم اليابانية تراجعت في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الإثنين.

وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 15ر708 نقطة، أو 8ر1% ، ليصل إلى 41ر38106 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 90ر40 نقطة، أو 5ر1% ، ليصل إلى 71ر2705 نقطة.

