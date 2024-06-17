شكرا لقرائتكم خبر عن سعر السبيكة الذهب وزن واحد جرام في الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر تطورات أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم الإثنين ثاني أيام عيد الأضحي المبارك، وسجلت سبائك الذهب استقرار ملحوظ بعد تسجيل الذهب عيار 24 مستويات 3589 جنيها. أسعار السبائك الذهب اليوم

أسعار السبائك الذهب اليوم سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3589 جنيها بدون مصنعية. سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 8972 جنيها. سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 17945جنيها. سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 35890 جنيها. سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 71780 جنيها. سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 111617 جنيها. سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 179450 جنيها.

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