شكرا لقرائتكم خبر عن تجاوزت "مايكروسوفت".. "إنفيديا" تصبح الشركة الأعلى قيمة في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أسهم مايكروسوفت

الذكاء الاصطناعي

أنظمة الرقائق

الدمام - شريف احمد - وصلت شركة إنفيديا المصنعة للرقائق ومقرها الولايات المتحدة إلى علامة فارقة يوم الثلاثاء باعتبارها الشركة الأكثر قيمة في سوق الأسهم، مدفوعة بالطلب المتزايد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.وبلغت القيمة السوقية لشركة إنفيديا 33ر3 تريليون دولار، متجاوزة شركة البرمجيات العملاقة مايكروسوفت.وأغلقت أسهم إنفيديا على ارتفاع بنسبة 5ر3% يوم الثلاثاء، بينما شهدت أسهم مايكروسوفت انخفاضا طفيفا. وأصبحت رقائق إنفيديا تقنية رئيسية لمستقبل الذكاء الاصطناعي.وتعد الرقائق مثالية لأعمال الحوسبة، لا سيما في تدريب برامج الذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات.والشركة الوحيدة الأخرى المدرجة في البورصة التي تزيد قيمتها السوقية على 3 تريليونات دولار هي أبل، التي ارتفع سعر سهمها الأسبوع الماضي بعد أن أعلنت عن ميزات جديدة تتعلق بالذكاء الاصطناعي.وفي الوقت نفسه، تقوم مايكروسوفت بدمج الذكاء الاصطناعي في منتجاتها من خلال شراكة بمليارات الدولارات مع "أوبن إيه آي"، مبتكرة منصة تشات جي بي تي.وتستفيد إنفيديا من هذا الاتجاه من خلال بيع الآلاف من أنظمة الرقائق باهظة الثمن لشركات كبرى مثل مايكروسوفت وجوجل وميتا، الشركة الأم لفيسبوك.جاء ارتفاع سعر سهم إنفيديا يوم الثلاثاء بعد الإعلان عن شراكة مع هيوليت باكارد إنتربرايز لتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الشركات.