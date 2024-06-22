شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات "وي" تمنح عملاءها دقائق مجانية للاطمئنان على ذويهم من الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات "وي" عن إتاحة مكالمات مجانية لعملائها للاطمئنان والتواصل مع ذويهم في السعودية من حجاج بيت الله الحرام، وذلك تحت شعار "أطمن على أهلك وحبايبك في السعودية"، وتأتي تلك الخطوة ضمن جهود الشركة خلال موسم الحج 1445 هـ في التيسير علي عملائها للتواصل مع أهاليهم وأحبائهم من ضيوف الرحمن وحرصا من الشركة على دعم عملائها في جميع الاوقات.

وأوضحت المصرية للاتصالات "وي" أنها في إطار حرصها على مساعدة عملائها في الاطمئنان على ذويهم سيتم إتاحة 5 دقائق مكالمات مجانية يومياً لمدة ثلاثة أيام وذلك بداية من اليوم السبت 22 يونيو الساعة الثانية عشرة ظهراً.