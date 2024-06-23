شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «كيمانول» توافق على تعيين مراجع لحسابات الشركة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والذي عقد في الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الخميس 07/12/1445هـــ الموافق 13/06/2024م.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تعيين أرنست أند يونغ كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة.

وجاء التعيين لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م بأتعاب قدرها 595 ألف ريال.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة 27 من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

