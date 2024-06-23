شكرا لقرائتكم خبر عن ⁠كيف سيتغير ترتيب الاقتصادات الأسرع نمواً حول العالم في 2050؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وفقاً لتقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من المتوقع أن تتغير قائمة الاقتصادات الأسرع نمواً حول العالم. فبحلول عام 2050 من المتوقع أن ينمو عدد سكان العالم إلى أكثر من 9 مليارات نسمة وهو مايرجح أن يزيد الضغط على الموارد الطبيعية الضرورية لإنتاج الطاقة والغذاء. ومن المتوقع أيضاً أن يتضاعف الناتج المحلي الإجمالي العالمي أربع مرات تقريبًا بحلول عام 2050.

ومع ذلك، من المتوقع أن تتباطأ معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين والهند خلال العقود المقبلة في حين من المتوقع أن تحقق القارة الأفريقية أعلى معدل نمو اقتصادي عالميًا بين عام 2030 و2050. زيادة الطلب العالمي على الطاقة ومن المتوقع أيضًا أن يزيد الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 80% وأن يظل مزيج الطاقة العالمي دون تغيير إلى حد كبير حيث لا يزال الوقود الأحفوري يشكل حوالي 85% ومصادر الطاقة المتجددة ما يزيد قليلاً عن 10% والباقي عبارة عن طاقة نووية.

ولاستيعاب عدد متزايد من السكان مع تطور الأفضليات الغذائية من المتوقع أن تتوسع الأراضي الزراعية العالمية في العقد القادم لتلبية الطلب المتزايد على الغذاء على الرغم من أن هذا التوسع سيحدث بمعدل متناقص.

وبالتالي، من المتوقع حدوث منافسة شديدة على موارد الأراضي في العقود المقبلة. ارتفاع معدل شيخوخة السكان وسوف تواجه الصين والهند أيضاً شيخوخة سكانية كبيرة حيث من المتوقع أن تنخفض قوة العمل في الصين بحلول عام 2050.

كذلك من المتوقع أن تستوعب المناطق الحضرية ما يقرب من 70% من سكان العالم الذين من المتوقع أن يقيموا في المدن بحلول ذلك الوقت. أكبر اقتصاد بالعالم وفقًا لتقرير العالم الاقتصادات في عام 2050 الصادر عن شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" من المتوقع أن تصبح الصين أكبر اقتصاد في العالم حيث تساهم بحوالي 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. الصين تنجاوز أمريكا بالفعل وتجاوزت الصين بالفعل الولايات المتحدة لتصبح الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم من حيث تعادل القوة الشرائية.

وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن تبرز الصين كأكبر اقتصاد في العالم قبل عام 2030 مع تحول الهند إلى ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2050. تفوق الصين والهند وتراجع أوروبا ومن المرجح أن تتفوق كل من الصين والهند على الولايات المتحدة التي تعد حاليا أكبر اقتصاد في العالم.

ومن المتوقع أن تنخفض حصة الاتحاد الأوروبي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى أقل من 10%.

ومن المتوقع أن تنمو اقتصادات الدول السبع الناشئة بمعدل أسرع مرتين تقريبًا من اقتصادات مجموعة السبع المتقدمة بسبب النمو السلبي بنسبة -0.3٪ سنويًا في المتوسط في السكان في سن العمل في اقتصادات مجموعة السبع بين عامي 2016 و2050. أسرع الاقتصادات نمواً ومن المتوقع أن تكون الهند وبنجلاديش من بين أسرع الاقتصادات نموا. بينما من المتوقع أن تكون بولندا أسرع اقتصادات الاتحاد الأوروبي نمواً.

ورغم أن الاقتصادات المتقدمة اليوم سوف تحافظ على متوسط دخل أعلى فإن الأسواق الناشئة مهيأة لتضييق الفجوة بشكل كبير بحلول عام 2050. ويقدم هذا التحول فرصا كبيرة للشركات الراغبة في الاستثمار طويل الأجل في هذه المناطق على الرغم من التحديات الاقتصادية الأخيرة في بلدان مثل البرازيل ونيجيريا وتركيا، التي لا تزال تمتلك إمكانات كبيرة.

ولكي تتمكن الأسواق الناشئة من تحقيق هذا النمو، يتعين على الحكومات أن تنفذ إصلاحات بنيوية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنويع الاقتصادات وتعزيز المؤسسات السياسية والقانونية. هيمنة آسيوية على الاقتصاد العالمي وتسلط التوقعات الاقتصادية طويلة المدى الضوء على الهيمنة المحتملة للشركات الآسيوية على الاقتصاد العالمي.

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وتعد مجموعة "علي بابا" إحدى أكبر الشركات في آسيا وستكون محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في المنطقة، حسب التوقعات.

ويعمل لدى الشركة أكثر من 228000 موظف ولها حضور تجاري في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة والعديد من الدول الأوروبية والآسيوية.

في 14 مايو، أعلنت مجموعة علي بابا القابضة المحدودة عن زيادة إيراداتها بنسبة 8% على أساس سنوي إلى 267.34 مليار دولار.

وفيما يلي نستعرض قائمة الاقتصادات الخمس الأعلى في العالم بحلول عام 2050 من الأصغر إلى الأكبر، كالآتي: روسيا تحتل روسيا المرتبة الخامسة في القائمة لأكبر الاقتصادات في العالم بحلول عام 2050.

ومن المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لروسيا 5.69 تريليون دولار مما يشكل 2.53٪ من الاقتصاد العالمي ومن المتوقع أن يصل عدد سكان روسيا إلى 133.13 مليون نسمة. إندونيسيا من المتوقع أن تحتل إندونيسيا المرتبة الرابعة كأكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2050.

وبحلول العام ستمتلك إندونيسيا حصة قدرها 2.93% من الاقتصاد العالمي بناتج محلي 6.60 تريليون دولار. ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 317.23 مليون نسمة. الولايات المتحدة من المتوقع أن تصبح الولايات المتحدة ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2050.

ومن المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 26.58 تريليون دولار وهو ما يمثل 11.82% من الاقتصاد العالمي بعدد سكان سيصل إلى 375.39 مليون نسمة. الهند من المقرر أن تحصل الهند على المركز الثاني بناتج محلي يصل إلى 38.68 تريليون دولار مستحوذًا على 17.21% من السوق العالمية بسكان يصلون إلى 1.67 مليار نسمة بحلول عام 2050 مما يجعله أكبر الدول في العالم من حيث عدد السكان. الصين في الواقع تشكل الصين معجزة اقتصادية التي ومن أنجح التطورات في البلدان المتوسطة الدخل و من المتوقع أن تصبح الصين أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2050.

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ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الصيني إلى رقم مذهل يبلغ 42.96 تريليون دولار سيشكل حصة تبلغ 19.10٪ من الاقتصاد العالمي بعدد سكان 1.31 مليار نسمة.