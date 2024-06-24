شكرا لقرائتكم خبر عن «سيمنس إنرجي» تتلقى طلبية من السعودية بقيمة 1.5 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - تلقت شركة "سيمنس إنرجي" الألمانية للطاقة طلبية لإنشاء محطتي توليد كهرباء بقيمة 1.4 مليار يورو (ما يعادل 1.5 مليار دولار) من السعودية.وأعلنت الشركة في ميونخ اليوم الاثنين أن من المقرر أن تقوم المجموعة ببناء محطتين كبيرتين لتوليد الكهرباء بالغاز والبخار، حيث ستنتجان ما يقرب من أربعة جيجاوات من الكهرباء.ومن المقرر أن تحل المحطتان محل محطات طاقة تعمل بالنفط الثقيل، وستقلص بذلك ما يصل إلى 60% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.وأعلنت "سيمنس إنرجي" أن العقد يتضمن أيضا عقد صيانة لمدة 25 عاما.تجدر الإشارة إلى أن الشريك التعاقدي والمقاول العام هو مجموعة الصين الدولية للطاقة.