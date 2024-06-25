الاقتصاد

سعر جرام الذهب في السعودية اليوم.. عيار 21 يسجل 245.46 ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب في اليوم.. عيار 21 يسجل 245.46 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الذهب في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، عند آخر مستوياته.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في السعودية اليوم، 280.52 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 257.15 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم، 245.46 ريال، بينما بلغ سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 210.39 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم، 163.64 ريال، في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم 140.26 ريال.

سعر الذهب اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم 8724 ريالا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب، 1964 ريالا، في حين سجل سعر كيلو الذهب 280.520 ألف ريال.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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