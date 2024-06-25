شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب في السعودية اليوم.. عيار 21 يسجل 245.46 ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقر سعر الذهب في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، عند آخر مستوياته.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في السعودية اليوم، 280.52 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 257.15 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم، 163.64 ريال، في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم 140.26 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في السعودية اليوم، 280.52 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 257.15 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 21بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم، 245.46 ريال، بينما بلغ سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 210.39 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم، 163.64 ريال، في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم 140.26 ريال.