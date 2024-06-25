شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب في السعودية اليوم.. عيار 21 يسجل 245.46 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الذهب في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، عند آخر مستوياته.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في السعودية اليوم، 280.52 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 257.15 ريال. سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم، 245.46 ريال، بينما بلغ سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 210.39 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم، 163.64 ريال، في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم 140.26 ريال. سعر الذهب اليوم وبلغ سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم 8724 ريالا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب، 1964 ريالا، في حين سجل سعر كيلو الذهب 280.520 ألف ريال.