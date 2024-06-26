شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الين الياباني إلى أقل مستوياته منذ 1986 والان نبدء بالتفاصيل

تراجع الين

الدمام - شريف احمد - تراجع الين الياباني أمام الدولار إلى أقل مستوياته منذ 1986، ما يعزز التوقعات باحتمال تدخل السلطات اليابانية لدعمه قريبا، في محاولة للحد من أسوأ تراجع لعملة من عملات الدول المتقدمة.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن العملة اليابانية تراجعت اليوم الأربعاء بنسبة 6ر0% إلى 62ر160 ينًا لكل دولار، وهو ما يقل عن المستويات المنخفضة السابقة التي دفعت المسؤولين اليابانيين إلى التدخل في سوق الصرف لدعم العملة المحلية في إبريل الماضي.وفقد الين أكثر من 12% من قيمته منذ بداية العام الحالي، وهو ما يرفع أسعار الواردات اليابانية ويضر بالقدرة الشرائية للمستهلكين ويسبب قلقا متزايدا بين الشركات.من ناحيته، قال ماساتو كاندا نائب وزير المالية ورئيس إدارة العملة في الوزارة اليوم إن المسؤولين يتابعون سوق الصرف بأشد حالات اليقظة وسيتخذون الخطوات المناسبة إذا لزم الأمر.ووصف التحركات الأخيرة لسعر الصرف بأنها "سريعة" و"وفي اتجاه واحد" لكنه لم يقل ما إذا كانت هذه التحركات مفرطة.