شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط بفعل ارتفاع المخزون الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط خلال تعاملات يوم الأربعاء، بعد إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي على خلاف التوقعات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي تراجع إلى أقل من 81 دولارًا للبرميل، بعد إعلان تراجع المخزون الأمريكي خلال الأسبوع المنتهي يوم 21 يونيو الحالي بمقدار 59ر3 مليون برميل.

كما ارتفع مخزون البنزين وتراجع مخزون المكررات النفطية. ارتفاع أقل من المخزون وأعلن معهد البترول الأمريكي الممثل لشركات النفط يوم الثلاثاء، ارتفاعًا أقل من المخزون خلال الأسبوع نفسه، في حين كان المحللون الذين استطلعت بلومبرج رأيهم يتوقعون تراجع المخزون.

في الوقت نفسه، تتجه أسعار النفط نحو تحقيق مكاسب شهرية خلال يونيو الحالي، في الوقت نفسه فإن الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط وأوكرانيا ترفع الأسعار. بيانات التضخم الأمريكي ويترقب المتعاملون في السوق بيانات التضخم الأمريكي المنتظر نشرها في وقت لاحق من الشهر الحالي لاستكشاف اتجاهات السياسة النقدية الأمريكية.

وبحلول الساعة العاشرة و43 دقيقة صباحًا بتوقيت نيويورك، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5ر0% إلى 39ر80 دولار للبرميل تسليم أغسطس المقبل.

كما تراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 4ر0% إلى 67ر84 دولار للبرميل تسليم أغسطس المقبل.