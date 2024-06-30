شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «بروميديكس» توافق على تعيين مراجع لحسابات الشركة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد يوم الخميس الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تعيين شركة بيكر تيلي كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2024 م، وتحديد أتعابه.

وتضمنت النتائج: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الخدمات الطبية المتخصصة "الشركة" وشركة عيادات النخبة التخصصية والتي لعضو مجلس الإدارة محمد جمال المضيان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (توريد أجهزة ومعدات طبية) علما بأن قيمة التعاملات هي (43,500.00) ريال خلال العام المالي 2023م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

وشملت النتائج: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مستودع ‏ادوية ‏بروميديكس ذ.م.م. (الامارات العربية المتحدة) والتي لعضو مجلس الإدارة محمد جمال المضيان مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن استحواذ الشركة على 49% من أسهم شركة مستودع ‏أدوية ‏بروميديكس ذ.م.م. (الامارات العربية المتحدة) بدون دفع أي مقابل.

ومن ضمن النتائج:الموافقة على تعديل المادة (4) المتعلقة بأغراض الشركة، والموافقة على تعديل المادة (24) المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين سر المجلس.