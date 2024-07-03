شكرا لقرائتكم خبر عن 18 يوليو.. توزيع الأرباح على مساهمي «سينومي سنترز» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المراكز العربية (سينومي سنترز) أن توزيع الأرباح على المساهمين سيكون عن طريق التحويل إلى حسابات المساهمين المرتبطة بمحافظهم الإستثمارية ابتداءً من يوم الخميس 18-07-2024م عن طريق البنك السعودي الأول.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن توزيع الأرباح سيكون بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين.

وأضافت أن بالنسبة للمساهمين الذين لديهم محافظ استثمارية مربوطة بحسابات بنكية لا تقبل التحويل، عليهم مراجعة أحد فروع البنك السعودي الأول مصطحبين الهوية الوطنية للسعوديين أو هوية مقيم لغير السعوديين المقيمين لاستلام أرباحهم من البنك مباشرة.

ودعت الشركة المساهمين إلى تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً في حساباتهم مباشرة.

وكانت سينومي سنترز قد أعلنت على موقع (تداول) بتاريخ 1/07/2024م الموافق 1445-12-25 هـ عن نتائج الجمعية العامة العادية والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (178,130,000) ريال على (475) مليون سهم عن الفترة المالية (31-03-2024م)، وذلك بواقع (0.375) ريال للسهم، والذي يمثل (3.75 %) من قيمة السهم الإسمية .

وأشارت إلى أن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي انعقدت يوم الأحد 30/06/2024م الموافق 1445-12-24 هـ.

وأفادت بأن بالنسبة للمستثمرين الأجانب غير المقيمين فإن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضربية الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.