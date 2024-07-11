شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قياسي لمؤشر "إس آند بي 500" وسط توقعات خفض الفائدة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى مستوى قياسي جديد بعدما حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، في خطاب أمس الثلاثاء، من مخاطر إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية. صعود "إس آند بي 500" والأسهم الأمريكية سجل مؤشر السوق القياسي إس آند بي 500 ارتفاعًا بنسبة 0.1% كما وزاد مؤشر ناسداك المركب بينما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي.

وقال باول إن إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة قد يؤدي إلى المخاطرة بمزيد من النمو الاقتصادي، في تلميح على ما يبدو إلى أن البنك المركزي يفكر في اتخاذ موقف أقل تشدداً.

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وقال باول في إطار حديثه عن السياسة النقدية خلال النصف الثاني من العام:"إن خفض قيود السياسات النقدية في وقت متأخر أو أقل مما ينبغي قد يضعف النشاط الاقتصادي والعمالة بشكل غير ملائم”.

وأضاف أن ”المزيد من البيانات الجيدة من شأنها أن تعزز ثقتنا في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو هدف 2 %”.

كما سيدلي باول بشهادته أمام الكونجرس يوم الأربعاء أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب. ترجيحات خفض الفائدة الأمريكية وتأتي تصريحاته قبل بيانات التضخم الرئيسية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع مع صدور مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو يوم الخميس ومؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة.

حول ذلك قال ديفيد راسل رئيس تحليل استراتيجيات الأسواق العالمية في "تريد ستيشن":"أصاب السوق حالة ضعف أجبرت باول على الانتباه لضرورة تيسيير السياسات النقدية الأمريكية، إضافة إلى التقدم الذي تحقق فيما يتعلق بالتضخم وهذا من شأنه أن يمهد الطريق لخفض الفائدة الأمريكية في وقت لاحق من العام". انتعاش أسهم "إنفيديا" ومن بين اكبر الرابحين في البورصات الأمريكية، ارتفعت أسهم "إنفيديا" بنسبة 1.4% بعد أن رفع "كاي بانك" هدفه السعري لشركة صناعة الرقائق إلى 180 دولاراً.

ولكن عدم اتساع السوق على مصراعيه حال دون تحقيق بعض الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للمكاسب المتوقعة، حيث انخفضت أسهم "ماكدونالدز" و"مايكروسوفت" بنسبة 1% و2% على التوالي.

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وقال دييا بيرناس المؤسس المشارك لشركة "بيرناس" عن الارتفاع القياسي الجديد لمؤشر ستاندرد آند بورز 500: ”لقد كان مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مدفوعًا بارتفاع مجموعة محدودة من الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا التي استفادت من الرياح المواتية للذكاء الاصطناعي في حين تراجع باقي السوق بشكل كبير ونظرًا للحماس المحيط بالذكاء الاصطناعي نتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في الأمد القريب إلى المتوسط”. أفضل الأسهم الأمريكية أداءً قال محللون أنه خلال جلسة التداول يوم الثلاثاء ارتفعت أسعار 18 سهمًا على مؤشر ستاندرد آند بورز الذي تم تداولها عند أعلى مستوياتها الجديدة في 52 أسبوعًا.

وبلغ حجم التداول في إصدارات بورصة نيويورك 33% من متوسط الثلاثين يومًا الماضية في حين كان حجم التداول المركب في بورصة ناسداك أكثر نشاطًا بنسبة 45% من إجمالي الشهر الماضي. أداء الأسهم الأوروبية في إطار متصل، أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض مع قيام المستثمرين في المنطقة بتقييم حالة عدم اليقين السياسي في فرنسا بعد نتيجة الانتخابات التي جرت يوم الأحد.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تعاملاته على انخفاض مؤقت بنسبة 0.99% وقادت أسهم التجزئة الخسائر بانخفاض 1.65%.

كما انخفض سهم "بي بي" أكثر من 4% بعد أن قالت شركة النفط الكبرى في بيان تجاري إنها تتوقع تسجيل خسائر تصل إلى 2 مليار دولار في الربع الثاني محذرة من أن انخفاض هوامش التكرير قد يؤثر على نتائجها.

وفي الوقت نفسه، انخفضت أسهم شركة "نوفو نورديسك" - التي تصنع عقار ويجوفي لعلاج السمنة - بنسبة 1.89% بعد أن أشار تحليل أجرته مجلة جاما إنترنال ميديسين إلى أن شركة "إيلي ليلي" قد أدى علاجها المنافس إلى فقدان وزن أكبر.