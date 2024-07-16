شكرا لقرائتكم خبر عن «لجام للرياضة»: افتتاح مركزين جديدين للرجال في الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة لجام للرياضة افتتاح مركز جديد للرجال في مدينة الرياض، أمس.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن المركز يقع على طريق خديجة بنت خويلد، حي طويق، في مدينة الرياض.
ووفقا للشركة، وسيعمل المركز تحت العلامة التجارية “وقت اللياقة"، ويتضمن على جميع خدمات ومرافق فئة تلك العلامة.
وسيحتوي المركز على التجهيزات الرياضية عالية المواصفات وكذلك أحدث التصاميم للصالات، فيما سيظهر الأثر المالي اعتباراً من الربع الثالث من عام 2024م.
ونوهت بإصدار إعلانات لمراكز جديدة في الأسابيع القادمة.
وأعلنت شركة لجام للرياضة افتتاح مركز إكسبرس جديد للرجال في مدينة الرياض، أمس.
يقع المركز على طريق ابن تيمية ,حي الشفاء، في مدينة الرياض. سيعمل المركز تحت العلامة التجارية “وقت اللياقة إكسبرس"، ويتضمن على جميع خدمات ومرافق فئة تلك العلامة.
وسيحتوي المركز على التجهيزات الرياضية عالية المواصفات وكذلك أحدث التصاميم للصالات.
وسيظهر الأثر المالي لهذا الافتتاح اعتباراً من الربع الثالث من عام 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن المركز يقع على طريق خديجة بنت خويلد، حي طويق، في مدينة الرياض.
ووفقا للشركة، وسيعمل المركز تحت العلامة التجارية “وقت اللياقة"، ويتضمن على جميع خدمات ومرافق فئة تلك العلامة.
وسيحتوي المركز على التجهيزات الرياضية عالية المواصفات وكذلك أحدث التصاميم للصالات، فيما سيظهر الأثر المالي اعتباراً من الربع الثالث من عام 2024م.
ونوهت بإصدار إعلانات لمراكز جديدة في الأسابيع القادمة.
وأعلنت شركة لجام للرياضة افتتاح مركز إكسبرس جديد للرجال في مدينة الرياض، أمس.
يقع المركز على طريق ابن تيمية ,حي الشفاء، في مدينة الرياض. سيعمل المركز تحت العلامة التجارية “وقت اللياقة إكسبرس"، ويتضمن على جميع خدمات ومرافق فئة تلك العلامة.
وسيحتوي المركز على التجهيزات الرياضية عالية المواصفات وكذلك أحدث التصاميم للصالات.
وسيظهر الأثر المالي لهذا الافتتاح اعتباراً من الربع الثالث من عام 2024م.