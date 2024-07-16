شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3250 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عند آخر مستوياتها، بعد الارتفاع الذي شهده المعدن الأصفر بنهاية تعاملات أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم، 3174.25 جنيه للبيع، و3708.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر، 3404.75 جنيه للبيع، و3399.5 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، 3250 جنيها للبيع، و3245 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر، 2785.75 جنيه للبيع، و2781.5 جنيه للشراء. سعر الذهب اليوم وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر، 2166.75 جنيه للبيع، و2163.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 في مصر اليوم، 1857.25 جنيه للبيع، و1854.25 جنيه للشراء.

وسجل الجنيه الذهب اليوم في مصر، 26 ألف جنيه للبيع، و25960 جنيها للشراء.