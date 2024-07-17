الاقتصاد

إتاحة تقارير التقييم نصف السنوي لأصول صندوق الراجحي ريت

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة تقارير التقييم نصف السنوي لأصول صندوق الراجحي ريت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الراجحي المالية إتاحة تقارير التقييم نصف السنوي لأصول صندوق الراجحي ريت.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن تقارير التقييم للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024، والمعدة من قبل شركة نايت فرانك وشركة باركود، مقيمين معتمدين وفقاً لسياسة تقييم أصول الصندوق الواردة في شروط وأحكام الصندوق.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا