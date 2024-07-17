شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة تقارير التقييم نصف السنوي لأصول صندوق الراجحي ريت والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الراجحي المالية إتاحة تقارير التقييم نصف السنوي لأصول صندوق الراجحي ريت.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تقارير التقييم للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024، والمعدة من قبل شركة نايت فرانك وشركة باركود، مقيمين معتمدين وفقاً لسياسة تقييم أصول الصندوق الواردة في شروط وأحكام الصندوق.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تقارير التقييم للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024، والمعدة من قبل شركة نايت فرانك وشركة باركود، مقيمين معتمدين وفقاً لسياسة تقييم أصول الصندوق الواردة في شروط وأحكام الصندوق.