شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة إيريانا للتطوير العقارى بقيمة 150 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن صفقة على شركة إيريانا للتطوير العقاري، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 150 ألف سهم بقيمة 150 مليون جنيه، وصفقة على شركة اسبرانزا للملابس الجاهزة بحجم تداول 19 ألف سهم بقيمة 9.1 مليون دولار، وصفقة على الشركة العربية للاستثمارات بحجم تداول 77.1 ألف سهم بقيمة 77.1 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 818.4 ألف سهم بقيمة أكثر من 329.5 مليون جنيه عبر تنفيذ 54 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 34 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.931 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 822.9 مليون ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 98.6 ألف عملية لعدد 206 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 88.93% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.53%، والعرب على 6.54%، واستحوذت المؤسسات على 20.87% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.12%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 67.6 مليون جنيه، 64.5 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 113.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء 231.3 مليون جنيه، 16.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 28340 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 34853 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 12248 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 6426 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 9270 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 2738 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 6444 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1729 نقطة.