شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة المغرب تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أَغْلَقَتِ البورصة المغربية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، مسجلاً مؤشرها الرئيس (مازي) تقدماً بنسبة 0.2 %، عند 13.623,01 نقطة.

وتقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.15 %، ليستقر عند 1.105,80 نقاط، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعاً بنسبة 0.09 % بمجموع 990,06 نقطة. البورصة المغربية حقق مؤشر أداء المقاولات الصغيرة والمتوسطة ربحا بنسبة 0,09 في المئة ليصل إلى 1.229,75 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 288 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 706 مليارات درهم مغربي.

