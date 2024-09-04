شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر كبيرة.. خام برنت يتراجع إلى أقل مستوياته منذ ديسمبر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فقدت أسعار خام برنت القياسي للنفط العالمي مكاسب العام الحالي في ظل تزايد المخاوف من تراجع الطلب على الطاقة في أكبر اقتصاديين بالعالم، والتي تغلبت على المخاوف من نقص الإمدادات نتيجة المخاطر الجيوسياسية.

وتراجع سعر خام برنت إلى أقل من 75 دولارًا للبرميل، ليصل إلى أقل مستوياته منذ ديسمبر الماضي.

جاء التراجع في ظل المخاوف بشأن كل من العرض والطلب. خطط زيادة الإنتاج وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى اعتزام دول منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها في تجمع أوبك بلس، زيادة إنتاجها بمقدار 180 ألف برميل يوميًا مع بداية أكتوبر المقبل، في إطار زيادة الإنتاج تدريجيًا.

في الوقت نفسه، فإن استمرار تباطؤ اقتصاد الصين أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم، والمخاوف من تراجع الاقتصاد الأمريكي تدفع أسعار النفط إلى التراجع بسبب توقع انخفاض الطلب خلال الشهور المقبلة.