شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع داو جونز.. موقف مؤشرات البورصة الأمريكية عند الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء على انخفاض.

وتراجع مؤشر "داو جونز" بنسبة 1.5% أو بما يعادل 626 نقطة إلى 40936 نقطة.

وهبط مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بنسبة 2.1% أو بما يعادل 119 نقطة إلى 5528 نقطة.

وتراجع مؤشر "ناسداك" بنسبة 3.25% أو ما يعادل 577 نقطة إلى 17136 نقطة.