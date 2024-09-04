الاقتصاد

تراجع داو جونز.. موقف مؤشرات البورصة الأمريكية عند الإغلاق

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واس - واشنطن 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع داو جونز.. موقف مؤشرات البورصة الأمريكية عند الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء على انخفاض.
وتراجع مؤشر "داو جونز" بنسبة 1.5% أو بما يعادل 626 نقطة إلى 40936 نقطة.
وهبط مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بنسبة 2.1% أو بما يعادل 119 نقطة إلى 5528 نقطة.
وتراجع مؤشر "ناسداك" بنسبة 3.25% أو ما يعادل 577 نقطة إلى 17136 نقطة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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