الأولمبياد الخاص المصري يطلق مسابقات كرة السلة 3 × 3 للمدارس الأبطال الموحدة ببورسعيد

ياسر رشاد - القاهرة - احتضنت مدارس بورسعيد الدولية بمحافظة بورسعيد فعاليات مسابقة كرة السلة الموحدة 3 * 3 للمدارس الأبطال الموحدة التي نظمها الأولمبياد الخاص المصري بمشاركة 4 مدارس من محافظة بورسعيد .

حضر فعاليات اليوم عمرو محي الدين الطحاوى نائب المدير الوطنى وطارق النجار مدير المبادرات والمنسنق الوطنى لمحافظة بورسعيد والدكتور احمد سرحان مدير البرنامج الصحى والدكتور مصطفى شوقى مدير تكنولوجيا الرياضة بالإضافة إلى مندوبي المدارس المشاركة وبعض مسئولي المدارس المشاركة.

وشاركت مدارس بورسعيد الدولية بعدد 2 فرق بنين و 2 فرق بنات ومدارس النيل المصرية للغات فريق بنين وفريق بنات ومدرسة ليسيه الحرية فريق بنين وفريق بنات و مدرسة سان جورج بفريق بنات .

كما شهدت المسابقة حضوراً لافتاً من الفرق الرياضية والمشجعين بمدارس محافظة بورسعيد ، حيث تنافست الفرق في أجواء مليئة بالإثارة والروح الرياضية العالية، تضمنت المسابقة عدة مباريات قوية، وأظهرت الفرق مهارات رائعة وتعاوناً مميزاً بين اللاعبين. وقد اختتمت الفعالية بتتويج اللاعبين وتتويج الفرق المشاركة، مع إشادة بمستوى الأداء الذي قدمه المشاركون.

وقال الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري "تأتي هذه الفعالية في إطار تفعيل مبادرة الأولمبياد الخاص الدولي المدارس الأبطال الموحدة التي يرعاها سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة والتي تعمل على تعزيز روح المنافسة والتعاون بين الرياضيين من مختلف الخلفيات في مدارسهم المتنوعة. نحن سعداء بالنجاح الذي تحقق ونؤكد على التزامنا بتقديم المزيد من الفعاليات التي تدعم الإدماج والتفوق الرياضي وتوفير منصات رياضية ملهمة للمشاركين وتعزيز قيم المساواة والاندماج".

الجدير بالذكر أن هذه المسابقة تأتي في آطار سلسلة من المسابقات التي ينظمها الأولمبياد الخاص المصري، في محافظات مصر المختلفة استعداداً لإقامة الألعاب الوطنية لكرة السلة الموحدة 3 *3 للمدارس الأبطال الموحدة خلال الشهر سبتمبر الجاري.