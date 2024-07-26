شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد يناقش تعزيز التعاون مع وزيرة التخطيط المصرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جمهورية مصر العربية، الدكتورة رانيا المشاط، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري للتنمية لمجموعة العشرين.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. تعزيز التعاون وبحث الوزيران، تعزيز التعاون الثنائي على مستوى الجهود المشتركة التي تقوم بها الدولتان الشقيقتان لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، ومواجهة التحديات التي تحول دون ذلك.

كما ناقشا آليات تعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي باعتباره أحد المحاور التي يمكن أن تستغل الإمكانات الكامنة لدول الجنوب والدول النامية من أجل خلق حلول مبتكرة لتحقيق التنمية والاستفادة من الممارسات والتجارب التنموية المنفذة بالفعل.

