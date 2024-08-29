تراجع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 78.65 دولارًا للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

شهدت أسعار النفط انخفاضًا بنسبة 1% عند التسوية أمس الأربعاء نتيجة سحب أقل من المتوقع من مخزونات الخام الأمريكية واستمرار المخاوف بشأن ضعف الطلب من الصين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 90 سنتًا أو ما يعادل 1.13% لتستقر عند 78.65 دولارًا للبرميل عند التسوية، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.01 دولار أو 1.34% لتصل إلى 74.52 دولارًا للبرميل.

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