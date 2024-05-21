لماذا يمكن لصندوق ETF الايثيريوم أن يؤدي إلى ارتفاع أكبر في السوق مقارنة بصندوق ETF البيتكوين؟

الايجابية في السوق واضحة وتتضح بشكل أكبر في سعر البيتكوين الذي يقترب من المستوى القياسي الذي حققه في وقت سابق عند مستوى 73 ألف دولار.

الايجابية والزخم الصعودي في سوق الكريبتو جاء بشكل غير مباشر نتيجة زيادة التوقعات باقتراب الموافقة على صندوق ETF الايثيريوم من هيئة SEC حيث تعمل هذه الأخيرة على تسريع المراجعة والخطوات المطلوبة.

سوق الكريبتو والتغيرات السريعة:

في مايو الماضي، رفض مجتمع الكريبتو تصنيف عملة الإيثيريوم كأوراق مالية، إلا أن التكهنات حول موافقة هيئة SEC على صندوق ETF الايثيريوم غيرت المعادلة.

شهدت هذه التكهنات ارتفاع سعر البيتكوين إلى أكثر من 70 ألف دولار، بينما ارتفع سعر الايثيريوم بنسبة كبيرة ليتجاوز 3500 دولار.

وقد زادت احتمالات الموافقة على صندوق ETF الايثيريوم بشكل كبير، حيث قام محللو “بلومبرغ”، “إريك بالتشوناس” و”جيمس سيفارت”، برفع تقديرات الاحتمالية من 25٪ إلى 75٪ في الساعة الأخيرة.

تأثير ETF على سعر الايثيريوم والعملات الرقمية البديلة:

تعد موافقة هيئة SEC على صندوق ETF الايثيريوم حدث ذو تأثير كبير على سعر الايثيريوم.

على الرغم من أن القيمة السوقية للبيتكوين تبلغ 1.3 تريليون دولار، فإن القيمة السوقية للايثيريوم تبلغ 440 مليار دولار فقط، مما يجعل من الأسهل على الإيثيريوم أن يشهد ارتفاع في سعره.

بالاضافة إلى ذلك، فإن كمية الإيثيريوم المتاحة في منصات التداول منخفضة جدا، حيث تصل إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق بنسبة 9.9٪ فقط من إجمالي العرض.

على عكس البيتكوين، ليس لدى الايثيريوم معدنون يضيفون العرض إلى السوق.

منذ انتقال شبكة الايثيريوم إلى آلية إثبات الحصص، أصبحت العملة انكماشية مما أدى إلى تقليص العرض.

يحتفظ العديد من الأفراد بعملة الايثيريوم بطرق مختلفة، مثل التخزين أو التحصيص أو استخدامها كضمان أو لأغراض التمويل اللامركزي (DeFi).

تأثير محدود للإيثريوم وزيادة الطلب:

بسبب هذه العوامل، يمكن أن يؤدي الطلب المحتمل من مستثمري التمويل التقليدي إلى شراء كمية قليلة من الايثيريوم المتاح.

حتى وإن لم تكن التدفقات إلى ETH ضخمة، فإنها ستظل تؤثر بشكل كبير على سعرها.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة وارتفاع أسعار الايثيريوم إلى زيادة كبيرة في قيمة العملات الرقمية البديلة.

قد تشهد العملات الرقمية مثل سولانا وAvalanche والعديد من العملات الرقمية البديلة من الطبقة الثانية ارتفاع ملحوظ في الأيام المقبلة.

تعد موافقة هيئة SEC على صندوق ETF الايثيريوم حدث محوري يمكن أن يدفع سوق العملات المشفرة نحو ارتفاعات جديدة.

حيث يمكن أن يكون الحدث مؤثر بشكل إيجابي على كل من الايثيريوم والعملات الرقمية البديلة الأخرى.

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