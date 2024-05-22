البيتكوين تحتفل بالذكرى السنوية ليوم البيتزا: القصة وراء هذا الشراء الاسطوري!

في مثل هذا اليوم من عام 2010، قام “لازلو هانيتش”، مطور برمجيات من فلوريدا، بتحقيق حدث تاريخي من خلال شراء قطعتي بيتزا مقابل 10,000 بيتكوين.

كانت هذه أول معاملة تجارية تتم باستخدام العملة الرقمية المشفرة الأولى، وقد نشر “لازلو” طلبه لشراء البيتزا بواسطة البيتكوين على منتدى “BitcoinTalk” الشهير قبل خمسة أيام من إتمام الصفقة.

مع تداول عملة البيتكوين حاليا بالقرب من 70,000 دولار، تقدر قيمة هذه القطعتين من بيتزا “بابا جونز” بأكثر من 700 مليون دولار الآن، بينما كانت قيمتهما في ذلك الوقت تبلغ حوالي 41 دولار فقط.

تُعرف قيمة البيتكوين التي أُنفقت لشراء هذه البيتزا باسم “مؤشر بيتزا البيتكوين”، ويحتفل مجتمع العملات المشفرة بيوم بيتزا البيتكوين في 22 مايو من كل عام وتذكر هذه الصفقة التاريخية.

في عام 2019، أجرى “لازلو هانيتش” مقابلة مع الصحفي “أندرسون كوبر”، حيث صرح بأنه لا يمكنه التفكير في الثروة التي أنفقها على شراء قطعتي بيتزا فقط، وأن التفكير في ذلك ليس صحيا بالنسبة له.

لم يكتف “هانيتش” بشراء البيتزا فقط، بل واصل استخدام البيتكوين لشراء العديد من العناصر الأخرى، حيث أنفق أكثر من 100,000 بيتكوين على مختلف السلع.

لو كان قد احتفظ بهذه الكمية من البيتكوين، لكان اليوم من أكبر حيتان البيتكوين.

البيتكوين كوسيلة للدفع:

على الرغم من أن البيتكوين لم يحقق شعبيته كوسيلة للدفع، وهو الهدف الذي كان يسعى إليه مؤيدوه الأصليون، إلا أنه أثبت نفسه كمخزن ناجح للقيمة.

يتوقع حاملو البيتكوين استمرار ارتفاع أسعاره في المستقبل، مما يجعله استثمارا قيّم على المدى الطويل.

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