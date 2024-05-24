هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تواجه مشكلة بعد الموافقة على ETF الايثيريوم

وفقا لـ “جيمس مورفي”، المحامي المتخصص في العملات المشفرة والمعروف باسم “MetaLawMan”، فإن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) قد دخلت في مأزق بعد موافقتها على صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) لعملة الإيثيريوم.

هيئة الأوراق المالية والبورصات في ورطة:

في منشور على موقع X، أشار “مورفي” إلى أن الهيئة تواجه مشكلة كبيرة مع الدعاوى القضائية المرفوعة ضد بعض شركات العملات المشفرة، حيث أن موافقتها على صناديق الاستثمار المتداولة للايثيريوم أنهت الجدال حول تصنيف الإيثيريوم (ETH) كسلعة.

في 23 مايو، منحت الهيئة الضوء الأخضر لإطلاق ثمانية صناديق استثمار متداولة للايثيريوم من مديري الأصول، بما في ذلك شركات كبرى مثل:

Fidelity، وBlackRock، وArk Invest/21Shares، وFranklin Templeton، وVanEck، وInvesco/Galaxy Digital.

وقبل أسبوع فقط، كان أعضاء مجتمع العملات المشفرة وخبراء السوق يتوقعون احتمالية الموافقة بنسبة 25% نظرا لموقف الهيئة المعادي للعملات المشفرة.

لكن حدث تحول مفاجئ ووافقت هيئة SEC على ETF الايثيريوم.

موقف الهيئة كان متشدد ضد العملات المشفرة على مر السنين، حيث شنت الهيئة معارك قانونية ضد العديد من كيانات الأصول الرقمية الأمريكية، متهمة إياها بتقديم أوراق مالية غير مسجلة مثل الايثيريوم، وSolana (SOL)، وCardano (ADA)، وRipple (XRP)، وPolygon (MATIC)، وغيرها من العملات المشفرة.

بمعنى أن هيئة SEC من جهة وافقت على صندوق ETF الايثيريوم ومن جهة أخرى ناقضت نفسها في قضية مفتوحة تتهم فيها شركة كوين بيس وغيرها بأنها مدرجة لأوراق مالية بما فيها عملة الايثيريوم.

اقرأ أيضا:

استطلاع رأي: 7% فقط من الأمريكيين يستخدمون العملات المشفرة في عام 2023

موافقة هيئة الأوراق المالية على ETF الايثيريوم تفتح الباب أمام مزيد من صناديق ETF العملات المشفرة الأخرى