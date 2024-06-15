إليك كمية عملات بينانس BNB التي يملكها "CZ"؟

كشفت تقارير حديثة أن “تشانغبينغ تشاو” (CZ)، الرئيس التنفيذي السابق لشركة بينانس، يمتلك حصة ضخمة من عملات BNB، والتي تُقدّر بنحو 94 مليون عملة، مما يعادل حوالي 64٪ من إجمالي العرض المتداول في المنصة.

وفقا لتحليل جنائي أجرته مجلة “Forbes”، يتحكم (CZ) بأكثر من نصف 80 مليون عملة التي حصل عليها هو وفريقه المؤسس عند إطلاق بينانس.

خلال الطرح الأولي للعملة (ICO) في عام 2017، تم تخصيص 100 مليون عملة BNB للبيع الجماعي.

ومع ذلك، أظهر تحليل “Forbes” أن الطرح كان أقل من المتوقع، حيث تم بيع أقل من 11 مليون عملة فقط في ذلك الوقت، بينما انتهى الأمر بالباقي في محافظ تحت سيطرة بينانس.

تقدر حصة (CZ) في بينانس بحوالي 33 مليار دولار، مما يرفع صافي ثروته الإجمالية إلى أكثر من 61 مليار دولار وفقا لمجلة “Forbes”.

هذا يجعله من بين أغنى 24 شخص على مستوى العالم.

وللمقارنة، فإن صافي ثروة الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيس، “بريان أرمسترونغ”، تبلغ 11 مليار دولار فقط.

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