تصل للحبس وغرامة ٤ ملايين جنيه.. تعرف على عقوبة احتكار القمح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

حدد قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 في المادة 8 عقوبة احتكار المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع وعدم طرحها بالأسواق أو الامتناع عن بيعها، والتي يتصدرها محصول القمح.

ويستعرض الخليج 365 خلال التقرير التالي عقوبة احتكار المنتجات الإستراتيجية حيث أقرت المادة "8" من القانون 181 لسنة 2018، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة.

وفي حال تكرار الواقعة يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد عن 5 سنوات، وتتضاعف قيمة الغرامة بحديها، أي لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تتجاوز 4 ملايين جنيه.

يشار إلى أن موسم حصاد القمح قد بدأ منذ عدة أيام بمختلف محافظات الجمهورية حيث بدأ المزارعين بجمع شتلاتهم من المحصول تمهيدا لطرحها بالأسواق خلال الأيام المقبلة.

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