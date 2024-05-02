هيروين وهيدرو وسلاح ..سقوط عصابة بشربين في قبضة الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عنصرين إجراميين لاتجارهما في المواد المخدرة.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية أفادت قيام عنصرين إجراميين بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهما (21 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 23 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – 2.225 كيلو جرام لمخدر الهيروين- بندقية FN - طبنجة - 3 خزينة وعدد من الطلقات).

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2.4 مليون جنيه تقريباً)، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيق.