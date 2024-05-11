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ننشر مواقيت الصلاة السبت 11/5/2024 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:26  ص
موعد صلاة الظهر 12:51 ص
موعد صلاة العصر 28: 4
موعد صلاة المغرب 7:39 م
موعد صلاة العشاء  9:05

الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 4:26 ص
موعد صلاة الظهر 12:56
موعد صلاة العصر 4:35
موعد صلاة المغرب 7:46 م
موعد صلاة العشاء 9:14 م. 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:20
موعد صلاة الظهر 12:47 م
موعد  صلاة العصر 4:25 م
موعد صلاة المغرب 7:36 م
موعد صلاة العشاء 9:03  م.        
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:21
وقت صلاة الظهر 12:39
موعد صلاة  العصر 4:12 م
وقت صلاة المغرب 7:23 م
وقت صلاة العشاء 8:47 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:35  ص
موعد صلاة الظهر 12:45 ص
موعد صلاة العصر 12: 4
موعد صلاة المغرب 7:25 م
موعد صلاة العشاء 8:45

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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