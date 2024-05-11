شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة السبت 11/5/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:26 ص

موعد صلاة الظهر 12:51 ص

موعد صلاة العصر 28: 4

موعد صلاة المغرب 7:39 م

موعد صلاة العشاء 9:05

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:26 ص

موعد صلاة الظهر 12:56

موعد صلاة العصر 4:35

موعد صلاة المغرب 7:46 م

موعد صلاة العشاء 9:14 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:20

موعد صلاة الظهر 12:47 م

موعد صلاة العصر 4:25 م

موعد صلاة المغرب 7:36 م

موعد صلاة العشاء 9:03 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:21

وقت صلاة الظهر 12:39

موعد صلاة العصر 4:12 م

وقت صلاة المغرب 7:23 م

وقت صلاة العشاء 8:47 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:35 ص

موعد صلاة الظهر 12:45 ص

موعد صلاة العصر 12: 4

موعد صلاة المغرب 7:25 م

موعد صلاة العشاء 8:45