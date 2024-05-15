"تعرضت للتعذيب".. الاستماع لأقوال سمية الخشاب في بلاغها ضد "رامز جلال" لتعريض حياتها للخطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

استمعت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إلى أقوال الفنانة سمية الخشاب في بلاغها ضد الفنان رامز جلال بسبب تعرضها لمقلب خلال برنامجه الرمضاني "رامز جاب من الآخر".

وأشارت الخشاب أمام جهات التحقيق إلى تعرضها لإصابات خلال مشاركتها في البرنامج، واتهمت فريق الإعداد ورامز جلال ومنتجو برنامجه، بأنهم خدعوها وتسببوا في تعذيبها.

وكشفت الفنانة سمية الخشاب خلال أقوالها بأن إصاباتها استدعت رقودها في المستشفى بإمارة دبي بعد تصوير الحلقة، إذ أصيبت بكسر في قدمها اليسرى وذراعها فضلًا عن كدمات وخلع وتمزق بالأربطة، ما استلزم علاجها نحو 21 يومًا؛ إلا أنها تحاملت على نفسها بتجرع الأدوية والمسكنات لاستكمال تصوير مسلسل كانت تقوم ببطولته.