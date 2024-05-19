شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس لنهاية الأسبوع وأعلى درجات حرارة متوقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود القياتى عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة مستمرة على البلاد حتى نهاية الأسبوع الحالى على الأقل، ودرجات الحرارة على القاهرة تتراوح خلال هذا الأسبوع تتراوح بين 37 و 39 درجة .

وأضاف عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الطقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، ودرجات الحرارة تصل على جنوب البلاد لـ 43 و 44 درجة والأجواء مشمسة طوال ساعات النهار.

ولفت القياتى، إلى أن أعلى درجات حرارة يتم تسجيلها على القاهرة 39 درجة وعلى جنوب الصعيد 44 درجة ، مضيفا أن درجات الحرارة خلال ساعات الليل تشهد أيضا ارتفاعا وتصل ل 24 على القاهرة .

ويشهد اليوم الأحد، ارتفاعا فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية واستمرار الموجه شديدة الحرارة ، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء ، حار على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم نشاط رياح على بعض المناطق كما أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة .

ومتوقع اليوم اضطراب بالملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر ، وسرعة الرياح من 40 : 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3.5 متر .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد : القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 22، ومطروح العظمى 37 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28.