شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: الحامل أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن المرأة الحامل هي أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشري HIV، وذلك بسبب التغيرات الهرمونية المصاحبة للحمل، والتي تؤثر على بطانة الجهاز التناسلي، وكذلك انخفاض استجابة جهاز المناعة أثناء الحمل.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: توفر مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين رعاية متكاملة طول فترة الحمل وبعد الولادة بـ 42 يوما

وقالت وزارة الصحة والسكان: الخدمات الخاصة بمبادرة صحة الأم والجنين متوفرة في مراكز رعاية الأمومة والطفولة، والوحدات الصحية.

من جانبه، قال الدكتور فوزي فتحي، المدير التنفيذي للمبادرة، إن فرق المبادرة تقوم بمتابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا، بعد انتهاء الحمل، لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود، واتخاذ الإجراءات المناسبة، إضافةً إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة في فترة النفاس.

وتابع الدكتور فوزي فتحي، أن المبادرة تضمن سرية التحاليل، ودقة الاختبار، باختيار كواشف بمعايير ذات جودة عالمية، كما تتضمن المشورة للوقاية من الأمراض، وتشترط الموافقة وإقبال السيدة على الخدمة.