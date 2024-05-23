شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: لا يمكن الاستغناء عن دور مصر بأزمة غزة.. وشبكة CNN متواطئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهم الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ”الخليج 365”، شبكة CNN الإخبارية الأمريكية بالتواطؤ، بعد نشر تقارير مغلوطة ومدفوعة تشكك في دور مصر في صفقة التبادل.

قال "القصاص"، خلال مداخلة هاتفية لـ"DMC"، إن الشبكة الأمريكية زعمت من قبل بعد أحداث 7 أكتوبر اختطاف أطفال، حتى أصبحت هذه الشبكة في مأزق حقيقي بعد نشر أخطاء فادحة، مؤكدا أن مصر تمتلك خبرات متراكمة تجعل كل الأطراف تثق فيها بالرغم من موقف مصر الحاسم في دعم القضية الفلسطينية، لكن ذلك لن يقلل من دورها كوسيط شريف ومتوازن قادر على التداخل، مشيرا إلى أن الحرب على غزة بلا هدف واضح وبلا أفق، وسط انقسام شديد بين وزراء حكومة الحرب.

قال إن بعض الأطراف شككت أيضا من قبل في الدور القطري، في محاولة من النخبة الإسرائيلية لإلقاء التهم عن كاهلها، مشيرا إلى أن البيت الأبيض والأطراف المختلفة تشيد بالدور المصري الدور الذى لا يمكن لأحد أن يقوم به، لافتا إلى أن التدخل المصري كان بناءً على مطالبات إسرائيل والولايات المتحدة.