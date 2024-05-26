شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء المصرية تعزز التعاون الفضائى مع دول البريكس فى مؤتمر موسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية في مؤتمر وكالات الفضاء لدول البريكس، الذي عقد في موسكو يومي 23 و24 مايو 2024.

افتتح المؤتمر بوريسوف، رئيس وكالة الفضاء الروسية، بكلمة قدم فيها تعازيه لوفاة الرئيس الإيراني ودعا الحضور للوقوف دقيقة صمت، وشدد بوريسوف على أهمية التعاون بين دول البريكس في برامج الفضاء لمواجهة التحديات والكوارث الطبيعية، ودعم التنمية المستدامة .

وعقد د. شريف صدقي عدة لقاءات ثنائية على هامش المؤتمر لتعزيز التعاون الفضائي

مصر وروسيا: عقدت اجتماعات بين وكالتي الفضاء المصرية والروسية، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون في نقل وتوطين تكنولوجيا الفضاء .

كما شملت اللقاءات تعزيز التعاون بين مصر والبرازيل، حيث ناقشت الوكالتان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتم الاتفاق علي تشكيل مجموعة عمل لدراسة التعاون في مجالات تكنولوجيا تصنيع الأقمار الصناعية، وتحليل مرئيات الأقمار وتطبيقات اخري تمهيداً لتوقيع مذكرة تفاهم بين الدولتين.

واتفقت وكالة الفضاء المصرية مع نظيرتها الجنوب أفريقية على تفعيل اتفاقية التعاون بين البلدين في مجال تكنولوجيا الفضاء عن طريق تنفيذ مشروع مشترك يهدف إلى تعزيز القدرات التقنية وتبادل الخبرات بين البلدين

وقدم الإسكندر بلوشنكو عرضاً حول التجارب الفضائية الروسية، مشيراً إلى الاستعدادات لإطلاق محطة فضاء روسية جديدة تحتوي على وحدة بحث علمي لدول البريكس، وأكد على أهمية التعاون وتطوير نظام "Milky Way" لرصد الأجسام الفضائية.

وخرج المؤتمر بعدة توصيات لتعزيز التعاون بين دول البريكس في مجالات الفضاء المختلفة، بما في ذلك الاستشعار عن بعد، وتصنيع الأقمار الصناعية، والتدريب وتبادل الخبرات العلمية. تم الاتفاق على توقيع مذكرات تفاهم جديدة وتشكيل مجموعات عمل لدراسة المقترحات المقدمة من مختلف الدول الأعضاء.

اختتم المؤتمر فعالياته بالتأكيد على التزام دول البريكس بتعزيز التعاون الفضائي لتحقيق الأهداف المشتركة ودعم التنمية المستدامة في مجالات العلوم والتكنولوجيا الفضائية.