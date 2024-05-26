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الرئيس السيسى مهنئًا الأهلى بالبطولة الأفريقية: كل التحية لجماهير النادي ولكل المصريين

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القاهرة - سامية سيد - توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتهنئة للنادي الأهلي على فوزه الرائع اليوم ببطولة دورى أبطال أفريقيا للمرة الـ12 فى تاريخه.

وكتب الرئيس السيسى، على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:"أتوجه بالتهنئة للنادي الأهلي على فوزه الرائع اليوم. أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير. كل التحية لجماهير النادي الأهلي و لكل المصريين، ونتمنى مزيداً من النجاح والإنجازات في المستقبل ، كما أتوجه بتحية تقدير للأداء المُشرف للفريق التونسي الشقيق"

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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