شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى مهنئًا الأهلى بالبطولة الأفريقية: كل التحية لجماهير النادي ولكل المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتهنئة للنادي الأهلي على فوزه الرائع اليوم ببطولة دورى أبطال أفريقيا للمرة الـ12 فى تاريخه.

وكتب الرئيس السيسى، على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:"أتوجه بالتهنئة للنادي الأهلي على فوزه الرائع اليوم. أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير. كل التحية لجماهير النادي الأهلي و لكل المصريين، ونتمنى مزيداً من النجاح والإنجازات في المستقبل ، كما أتوجه بتحية تقدير للأداء المُشرف للفريق التونسي الشقيق"