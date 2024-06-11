شكرا لقرائتكم خبر عن شروط الالتحاق بالمدارس الرياضية.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى شروط القبول بـ المدارس الرياضية كالتالى:

- بالنسبة للمرحلة الإعدادية: أن يكون الطالب ناجحاً في الصف السادس الابتدائي ومنقولاً للصف الأول الإعدادي ويسحب ملف التقديم من المدرسة الرياضية الإعدادية بالموعد المحددة.

- بالنسبة للمرحلة الثانوية:- يتم فتح باب القبول للطلبة الحاصلين علي الشهادة الإعدادية بالمديرية التعليمية التابع لها المدرسة وذلك في حالة وجود أماكن خالية بالصف الأول الثانوي الرياضي، ويسحب ملف التقديم من المدرسة الرياضية الإعدادية بالموعد المحددة.

أوضحت وزارة التعليم، تفاصيل الكشف الطبي واختبارات القبول للالتحاق بالمدارس الرياضية للعام المقبل وهي كالتالي:-

- إجراء الكشف الطبي مع إعلان نتيجته قبل بدء الاختبارات البدنية والمهارية والثقافية.

- اجتياز الطالب الكشف الطبي «نظر، صدر، قلب، صورة تحليل دم كامل واختيار ذكاء» علي أن يكون من التأمين الصحي أو إحدي المستشفيات الحكومية الواقعة في نطاق المدرسة.

- اجتياز الطالب اختبارات القوام والاختبارات البدنية والمهارية والثقافية والرياضية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أتاحت سحب ملفات التقدم للمدارس الرياضية من اليوم وحتى 11 يوليو المقبل، لقبول دفعة جديدة بالمدارس الرياضية للمرحلة الإعدادية والثانوية الرياضية للعام الدراسي 2024/2025، للبنين والبنات بمحافظات القاهرة والإسكندرية والمنوفية والشرقية وبورسعيد وبني سويف والمنيا وأسيوط والفيوم، أما بالنسبة للبنين فقط بالجيزة والقليوبية وسوهاج والأقصر وأسوان ومرسي مطروح والوادي الجديد، مشيرا إلي أن قيمة الملف 50 جنيهاً.