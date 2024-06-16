شكرا لقرائتكم خبر عن تنوع وتميز شواطئ مطروح الساحل الشمالى تجذب ملايين المصطافين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تجذب شواطئ مطروح والساحل الشمالي، بطبعتها الخلابة وطقسها المعتدل، أكثر من 7 ملايين مصطاف وسائح سنوياً، بحسب البيانات الرسمية لمحافظة مطروح، وذلك لتميزها بالتنوع مع امتدادها بطول أكثر من 300 كيلومتر، من الإسكندرية شرقاً وحتر مدينة مرسى مطروح.

وتتميز جميع الشواطئ بالطبيعة الساحرة والهدوء والخصوصية والرمال البيضاء الناعمة ونقاء المياه ذات الألوان المتعددة، خاصة مع وقوع معظم الشواطئ على خلجان ولا تصلها الأمواج العالية، فتكون مناسبة لسباحة الكبار والصغار ومن لا يجيد السباحة، بالإضافة إلى وجود شواطئ أخرى مفتوحة على البحر بأمواجها المتوسطة والعالية مثل شواطئ الكورنيش الجديد وشاطئ الأُبيض وأم الرخم وعجيبة غرب المدينة.

وتشهد مختلف الشواطئ إقبالا كبيرا، وتقصد الأسر التي بها أطفال صغار الشواطئ الواقعة على خلجان، لتناسبها مع سباحة الأطفال والأشخاص الذين لا يجيدون السباحة، حيث تتميز بالأعماق المتدرجة وهدوء الأمواج، مثل شاطئ روميل وباب البحر والفيروز وغيرها.

وتستقبل مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة، غالبية المصطافين، لوجود العديد من الشواطئ المميزة وتوافر الخدمات، إضافة إلى آلاف الوحدات الفندقية والمصيفية والشقق والشاليهات، ذا المستويات المختلفة لتناسب جميع الفئات الاقتصادية، ويتميز كل منها عن الآخر، وتتفاوت نسب الزحام والإقبال عليها.

وتزدحم شواطئ مدينة مرسى مطروح بالمصطافين، وجميعها شواطئ عامة، وتنتشر شرقاً وغرباً مثل شاطئ مطروح العام، القريب من وسط المدينة، يقابله من الناحية الأخرى شاطئ روميل الشهير، والذى يمثل شبه جزيرة صغيرة، وشاطئ الفيروز، ويقع شاطئي العوام والليدو بالناحية الغربية من كورنيش المدينة، يقابلهما شاطئ الغرام وكليوباترا ويقعان على شبه جزيرة، وتقع شرق المدينة شواطئ مينا حشيش والرميلة وعلم الروم، وباجوش وتقع غرب المدينة الشواطئ المميزة وذات الخصوصية، منها شاطئ الأُبيض والأصيل وشاطئ منطقة عجيبة ذات المناظر الطبيعية الخلابة، ومجموعة شواطئ الكورنيش الجديد قبالة قرية القصر، وغيرها.

ويستمتع المصطافون بالسباحة في المياه المتميزة لشواطئ مطروح، إلى جانب الألعاب المائية وركوب اليخوت والقوارب والبدالات و " الجيت سكي " وغيرها من وسائل الترفيه المائية، إلى جانب ألعاب ورياضات الشاطئ المتنوعة، و " أكوا بارك " بالقرى والمنتجعات السياحية.





اجمل شواطئ المتوسط على بحر مطروح



ارتطام الموج بالصخور في مطروح



جمال وتنوع شواطئ مطروح



حمام كليوباترا - مطروح



حمام كليوباترا وطبيعة مطروح الخلابة



خصوصية شواطئ مطروح الخلابة



شواطئ مطروح العامة



كورنيش مرسى مطروح ابرز معالمها



متعة المصيف على بحر مطروح