شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الدواء: تأمين توفير الأدوية الحيوية خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت هيئة الدواء المصرية عن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الأدوية المختلفة وتوطين وتعميق الصناعة الوطنية .

وقال رئيس هيئة الدواء المصرية : تتبع هيئة الدواء المصرية عددا من الإجراءات لضمان توافر مختلف المستحضرات الطبية، والمتابعة الدورية لتأمين توافر العلاج الأمن والفعال للمواطن المصري في المقام الأول، بالكميات التي تفي باحتياجات السوق المحلي.

وأضاف أنه تم فتح السوق الدوائي المصري والتوسع في إنتاج وضخ المستحضرات الدوائية المهمة، وذلك من خلال ضخ كميات متزايدة من المستحضرات الموجودة بالفعل في السوق المصري، وضمان مناسبتها لمعدلات الطلب والاستهلاك بالإضافة إلى سرعة استيراد شحنات إضافية من المواد الخام الفعالة، وكل مستلزمات الإنتاج.

وأشار رئيس هيئة الدواء، إلى أنه يتم استغلال الطاقات الإنتاجية بالشكل الأمثل لتشغيل خطوط الإنتاج بالمصانع ومتابعة توزيع وتداول المستحضرات وأخيرا زيادة المثائل العلاجية المتوفرة أو البدائل المتاحة.