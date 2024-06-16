شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على مجزر البساتين لذبح الأضاحى فى أول أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 يونيو 2024 10:22 ص

شهد المجزر الألى بالبساتين، بالقاهرة اقبال كبير من المواطنين لذبح الأضاحي بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يقدم المجزر الاستضافة مجاناً طوال أيام العيد، بالإضافة لعدة خدمات أخرى منها الكشف واماكن انتظار السيارات.

وتقدم مجازر القاهرة خدمة الذبح مجاناً للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية طوال أيام العيد وتشمل الخدمة المجانية الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة.

وفى السياق حذر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، من ترك مخلفات الذبح بالشوارع، مشيرا أنه سيتم تحرير محاضر بيئة لمن يقوم بذبح الأضاحى بالشارع ويترك المخلفات والدماء وأن قيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة وتصل إلى 10 آلاف جنيه.

وطالب محافظ القاهرة هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة برفع مخلفات الذبح من الشوارع على الفور حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، وتحرير محاضر التلوث البيئي اللازمة .



