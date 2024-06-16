مخدرات قيمتها 2.7 مليون جنيه.. سقوط 4 عناصر إجرامية في قبضة الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت وزارة الداخلية ضربة أمنية لتجار المخدرات بالدقهلية وكفر الشيخ.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن (الدقهلية، كفر الشيخ) قيام عدة عناصر إجرامية بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم.

ضبطت قوات الشرطة 3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة نبروه بكفرالشيخ، وبحوزتهم (8 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3,250 كيلو جرام لمخدر "الآيس "الشابو"- 3 سلاح أبيض).

وضبطت عنصرا إجراميا "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة دسوق بكفرالشيخ، وبحوزته (50 كيلو جرام لمخدر الحشيش – فرد خرطوش وطلقتين).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,770 مليون جنيه).